To jedna z pierwszych inwestycji w Parku Śląskim. „Przystań” przetrwała do dziś! [ZDJĘCIA] OPRAC.: Julia Muc

Restauracja "Przystań" to jedno z najstarszych miejsc w Parku Śląskim, które do dziś cieszy się popularnością. Jej historia sięga 1953 roku, kiedy to została zaprojektowana przez Zbigniewa Rzepeckiego, znanego również z projektów takich jak Dom Powstańca Śląskiego czy Pałac Kultury Zagłębia. Kawiarnia "Przystań" przez dekady gościła najmodniejsze bale sylwestrowe, liczne studniówki i wystawne urodziny, stając się ważnym punktem na mapie towarzyskiej regionu.