Najzabawniejsze śląskie słowa zdaniem internautów. Podobno bawią do łez... Wśród nich: humcwot, glacaty, szczyrkać i więcej. Sprawdźcie! Barbara Romańczuk

Śląsk to region o bogatej kulturze i unikalnym języku, który dla wielu spoza regionu może brzmieć zabawnie. Internauci podzielili się swoimi ulubionymi śląskimi słowami, które bawią ich do łez. Humcwot, glacaty, szczyrkać – to tylko niektóre z wyrazów. Sprawdźcie najzabawniejsze śląskie wyrazy, które warto poznać, aby lepiej zrozumieć lokalną mowę i przy okazji świetnie się bawić. Poznajcie słowa, które podbiły serca internautów!