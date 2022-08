Po słowackiej stronie Tatr. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na herbatę do najwyżej położonego schroniska w Tatrach

Wielka Łomnicka Baszta – wyciągiem krzesełkowym po imponujące widoki

Bezdyskusyjnie najłatwiejszym do zdobycia szczytem w Tatrach Wysokich i w naszym zestawieniu jest Wielka Łomnicka Baszta. By stanąć na jej grzbiecie wystarczy pokonać kilka odcinków kolejką, której dolna stacja znajduje się w miejscowości Tatrzańska Łomnica. Część czytelników zwróci zapewne uwagę, że to samo można powiedzieć o wyższej o ponad 400 metrów Łomnicy górującej nad okolicą. Dlaczego zatem polecamy niższy szczyt? Ponieważ w sezonie o wiele łatwiej się na niego dostać. Kolejka linowa na Łomnicę ma w lecie maksymalne obłożenie i zapomnijcie, że uda Wam się kupić bilet przychodząc w ciemno pod kasę. Zakup jest konieczny z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nie wiecie więc, jaka będzie pogoda za te kilka dni i co właściwie uda Wam się ze szczytu Łomnicy zobaczyć.