Pobita kobieta z zakrwawioną bluzką na ulicy w Siemianowicach Śląskich. Była ofiarą przemocy domowej. W domu został oprawca i dziecko

W Siemianowicach polała się krew - świeżo co wyszedł z aresztu

W mieszkaniu znajdowało się również małe dziecko, którego 35-latek oraz jego partnerka są rodzicami. Policjantka wspomina także, że mężczyzna przebywał w mieszkaniu kobiety od kilku dni – od czasu kiedy wyszedł z więzienia. Podczas „wizyty” mundurowych 35-latek zaprzeczał jakoby miał skrzywdzić pokrzywdzoną. Nie przyznawał się także do tego, że zniszczył kobiecie telewizor.

— Kobieta oświadczyła, że jej partner pobił ją, groził, że zabije, ale na szczęście udało jej się uciec z domu. W towarzystwie mundurowych siemianowiczanka poszła do domu. Mundurowi zastali tam nietrzeźwego i agresywnego 35-latka – mówi kom. Tatiana Lukoszek oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.

Damski bokser za kratkami

Policjanci nie dali wiary tłumaczeniom nietrzeźwego 35-latka. Mężczyzna długo nie cieszył się wolnością, ponieważ trafił do aresztu. Gdy tylko wytrzeźwiał usłyszał trzy zarzuty: dotyczyły one uszkodzenia ciała kobiety, zniszczenia sprzętu RTV oraz kierowania gróźb karalnych w stronę partnerki. To nie pierwszy raz, kiedy 35-latek zaszkodził komuś poprzez agresywne zachowanie