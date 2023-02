Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. Uroczysty polonez i zabawa do samego rana. Zobaczcie zdjęcia!

Podczas uroczystej części wydarzenia uczniowie podziękowali nauczycielom oraz dyrekcji za trud jaki włożyli w ich nauczanie przez wszystkie lata liceum. Już w mniej oficjalnej części wydarzenia, uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił na parkiecie i nie schodzili z niego aż do samego rana!

Studniówka i jej znaczenie

Studniówka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów, którzy kończą szkołę średnią. To chwila, kiedy młodzi ludzie mają okazję pożegnać się ze szkołą, nauczycielami i swoimi kolegami i koleżankami. Studniówka to także swego rodzaju symboliczny początek dorosłego życia, który wiąże się z wieloma zmianami i wyzwaniami.