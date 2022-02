Pociąg z Zawiercia do Krakowa zostanie utrzymany. Do Krakowa dojedziemy także z Jaworzna

Połączenie z Zawiercia zostanie utrzymane

Dobre wieści dla mieszkańców Zawiercia. Wraz z początkiem stycznia uruchomiono nowe połączenie kolejowe, dzięki któremu można pojechać bezpośrednio do Krakowa. Pociąg kursuje dwa razy dziennie, w obie strony, a podróż do Krakowa zajmuje średnio godzinę. Od początku to połączenie cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców - dotychczas można było się dostać jedynie przesiadając się w Katowicach lub Częstochowie. Podróż zajmowała przez to ponad dwie godziny. Początkowo, zapowiadano, że połączenie kursować będzie jedynie do 8 marca 2022 roku. Spółka PKP Intercity nie planuje jednak żadnych zmian i połączenie zostanie utrzymane na dłuższy czas.