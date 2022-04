Podatki: Nie rozliczyłeś jeszcze PITu za 2021 rok? Nie zostało wiele czasu. Sprawdź, do kiedy można złożyć dokumenty!

Żyjemy w biegu, załatwiamy setki spraw i czasem zdarza nam się zapomnieć o tym, co najważniejsze. Przy końcu kwietnia powinniśmy zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie o rozliczeniu PIT. Ustawowy termin na złożenie zeznania podatkowego każdego roku jest niemal identyczny i dla większości osób fizycznych jest to 30 kwietnia. Jednak w 2022 r. ten dzień wypada w sobotę. W takim przypadku, zgodnie z ordynacją podatkową, czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się do następnego dnia roboczego. Tak więc w tym roku możemy rozliczyć się z fiskusem do 2 maja.