Podkomisja do spraw Sprawiedliwej Transformacji spotkała się w Jastrzębiu. Eksperci obradowali nad przeprowadzeniem pogórniczych zmian Piotr Chrobok

W spotkaniu wzięli udział eksperci z całego kraju. UM Jastrzębie-Zdrój

Przed dwa dni w Jastrzębiu nad sprawiedliwymi sposobami przeprowadzenia górniczej transformacji debatowali eksperci zasiadający w Podkomisji do spraw Sprawiedliwej Transformacji, politycy, samorządowcy i przedsiębiorcy. - Mam nadzieję, że to, co się tutaj w Jastrzębiu stanie, będzie wręcz pilotem do dalszych działań w innych gminach górniczych - zaznacza Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.