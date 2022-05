"Podolski to volksdeutsch" - kibice Legii przez cały mecz obrażali piłkarza Górnika

Wojna kibiców Legii Warszawa z Łukaszem Podolskim trwa od jesiennego meczu tych zespołów. Fani ze stolicy wywiesili wtedy na Roosevelta transparent "Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jeździć trzeba".

Były mistrz świata, który strzelił gola i poprowadził Górnika do zwycięstwa 3:2, odpowiedział wtedy na Twiterze wpisem "Miło, że byliście w Zabrzu", a potem dodał "Drodzy Kibice, w chłodny jesienny listopadowy wieczór "ugościliśmy" w Zabrzu Legię Warszawa. Powietrze było czyściutkie, pachniało jedynie miłością do Górnika Zabrze, wyrażoną przez 23 tysiące najlepszych kibiców pod słońcem…"

Na tym się nie skończyło. Podolski poszerzył jeszcze swój wpis na Facebooku "Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh, co to był za wieczór w mieście, w którym nie ma Wawelu ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku... Ale co jest w Zabrzu? Zwycięstwo! 3 punkty, i 3 strzelone Legii bramki. I na nic frustracja i wyzwiska kibiców Legii. Górnik zwyciężył, a Legia przegrała. Dziękuję Wam za ostatni list, z radością odpowiadam i zapraszam na kolejną wizytę w Zabrzu…".