Pogoda na weekend: Nadciąga niż i zimna stablizacja. Będzie padać deszcz, śnieg i powieje zimny wiatr. Chłodna wiosna ma ciąg dalszy

Pogoda na weekend nie napawa optymizmem. 23-25 kwietnia to czas, który upłynie pod znakiem stabilizacji w pogodzie. Niestety będzie to zimna stabilizacja. Nad Polskę nadciąga bowiem niż, który przyniesie deszcz, deszcz ze śniegiem, a także zimny i momentami porywisty wiatr. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na ostatni weekend kwietnia.

Pogoda na ostatni weekend kwietnia. Zimna stabilizacja w pogodzie Przed nami chłodna, niżowa pogoda z mieszanymi opadami. Padać będzie powiem: deszcz,

deszcz ze śniegiem,

śnieg. Ponadto porywisty wiatr z kierunku zachodniego i północno zachodniego będzie potęgować odczucie chłodu.

Pogoda na piątek (23 kwietnia) Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północnego zachodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie rośnie. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Możliwa krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 11°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Gdańsk 7°C

Koszalin 8°C

Szczecin 11°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, lokalnie możliwy też przelotny mokry śnieg, głównie w północnej części regionu. Po południu i wieczorem możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz lub w strefie silnie wypiętrzonych chmur kłębiastych możliwe porywy do 65 km/h.

Olsztyn 8°C

Suwałki 6°C

Białystok 8°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 7°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Poznań 10°C

Gorzów Wlkp. 10°C

Toruń 9°C

Kalisz 8°C

Bydgoszcz 8°C

Zielona Góra 11°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu. Możliwe burze, głównie na północy i wschodzie. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, pod wieczór słabnący, z kierunków zachodnich. Warszawa 9°C

Łódź 7°C

Lublin 9°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich początkowo również deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach samego śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, w szczytowych partiach Sudetów od -6°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach wiatr bardzo silny, w porywach około 80 km/h, północno-zachodni. Wrocław 9°C

Jelenia Góra 7°C

Legnica 9°C

Opole 10°C

Katowice 10°C

Częstochowa 10°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich miejscami również deszczu ze śniegiem, w górach powyżej 1000 m n.p.m. śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C, w Beskidach od -4°C do -2°C, w Tatrach około -6°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W Tatrach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Kraków 10°C

Kielce 9°C

Rzeszów 8°C

Zakopane 5°C Pogoda na sobotę (24 kwietnia) Polska będzie pomiędzy wyżem z centrami nad Morzem Północnym i Europą Środkową, a niżem z ośrodkiem w północno-zachodniej Rosji. Z północy napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie bez większych zmian. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, nad samym morzem około 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Gdańsk 8°C

Koszalin 9°C

Szczecin 11°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, lokalnie możliwy też przelotny mokry śnieg, zwłaszcza w północnej części regionu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni

Olsztyn 8°C

Suwałki 6°C

Białystok 8°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Poznań 9°C

Gorzów Wlkp. 9°C

Toruń 11°C

Kalisz 9°C

Bydgoszcz 10°C

Zielona Góra 10°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu, na północy możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni. Warszawa 9°C

Łódź 9°C

Lublin 8°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w obszarach podgórskich od 5°C do 8°C, a w szczytowych partiach Sudetów od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wrocław 9°C

Jelenia Góra 6°C

Legnica 9°C

Opole 10°C

Katowice 9°C

Częstochowa 9°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich miejscami również deszczu ze śniegiem, w górach powyżej 1000 m n.p.m. śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, w Beskidach od -4°C do -2°C, w Tatrach około -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W Tatrach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Kraków 8°C

Kielce 7°C

Rzeszów 7°C

Zakopane 3°C Pogoda na niedzielę (25 kwietnia) Polska będzie pomiędzy wyżem z centrum nad Morzem Północnym a niżem znad Zatoki Fińskiej. Wciąż z północy napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie się wahać.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie w powiatach północnych i wschodnich przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 5°C nad morzem do 10°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby, w ciągu dnia wzmagający się do umiarkowanego, nad morzem a okresami do dość silnego i porywistego z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Gdańsk 7°C

Koszalin 7°C

Szczecin 10°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Możliwy także przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Olsztyn 8°C

Suwałki 6°C

Białystok 7°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Poznań 9°C

Gorzów Wlkp. 9°C

Toruń 9°C

Kalisz 9°C

Bydgoszcz 9°C

Zielona Góra 10°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C. Wiatr na ogół umiarkowany, północno-zachodni. Warszawa 9°C

Łódź 8°C

Lublin 8°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie regionu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C, w szczytowych partiach Sudetów od -5°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wrocław 11°C

Jelenia Góra 9°C

Legnica 10°C

Opole 10°C

Katowice 10°C

Częstochowa 9°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni.