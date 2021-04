Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0. Rafał Kurzawa strzelił, ale się nie cieszył. Zobaczcie zdjęcia z meczu

To już piąty mecz z rzędu Górnika Zabrze bez zwycięstwa i trzecia w tym okresie porażka. Tym razem zespół Marcina Brosza przegrał w Szczecinie z Pogonią.

Jedyną bramkę spotkania strzelił Rafał Kurzawa. Były piłkarz Górnika, który zimą był bliski powrotu na Roosevelta, miał łatwe zadanie, na co złożyły się i koszmarnie zepsute podanie Aleksandra Paluszka do Daniela Ściślaka, i asysta Michała Kucharczyka, i typowy dla zabrzan błąd obrońców. Kurzawa wpakował piłkę do siatki, ale się nie cieszył.

Zabrzanie starali się odrobić dystans. Ściślak był bliski szczęścia, ale Dante Stipica efektownie obronił jego strzał. Podobnie krwistych sytuacji już nie oglądaliśmy. Górnik po prostu nie dysponuje odpowiednią siłą ognia, a do Richmonda Boakye Brosz stracił cierpliwość tym razem już w 54 minucie.

Pogoń była czujna, bez większych problemów kontrolowała wynik i zasłużenie zgarnęła trzy punkty, przedłużając marzenie o dogonieniu Legii. Zabrzanie natomiast wyglądają jak zespół, który marzy, żeby ten sezon wreszcie litościwie dobiegł końca.