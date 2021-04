Policja po meczu Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław: 17 kibiców ukaranych mandatami, dwie sprawy skierowano do sądu Bartłomiej Romanek

Wielkie siły policji zaangażowano do czuwania nad bezpieczeństwem podczas meczu Rakowa Częstochowa i Śląska Wrocław. W piątek (23 kwietnia) po blisko dwóch latach przerwy rozegrano pierwszy mecz ligowy na Limanowskiego. Mecz przez ogrodzenie chcieli zobaczyć częstochowscy fani, ale uniemożliwiła to policja, która w sumie ukarała 17 kibiców mandatami, pouczyła 16 osób, a dwie sprawy zostały skierowane do sądu.