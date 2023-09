Policjanci podsumowali działania akcji "Prędkość"

Podczas działań wyznaczane były statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania były zaangażowane między innymi policyjne zespoły „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym, w tym kierowaniu pojazdem w obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. W takim przypadku policjanci obligatoryjnie zatrzymują prawo jazdy kierującemu na 3 miesiące.

- Działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego ukierunkowane są na dążeniu do założeń zgodnych z wizją "zero", czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Środa jest kluczowa, ponieważ w tym dniu oczekuje się symbolicznego uzyskania wizji "zero" dzięki wspólnym działaniom na całym kontynencie - mówił Podkomisarz Marcin Sulik.