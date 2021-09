Policjant z Żarnicy cztery miesiące walczył o życie w trzech szpitalach. Zachorował na COVID-19, teraz potrzebuje rehbilitacji

46 letni Radosław Krakowski jest policjantem z Żernicy, wsi położonej w powiecie Gliwickim. Na skutek ciężkiego przebiegu COVID-19, 30 kwietnia trafił do szpitala. Przez cztery miesiące lekarze walczyli o jego życie. W tym czasie policjant przebywał na Oddziałach Intensywnej Terapii w trzech różnych szpitalach, gdzie był sedowany, podłączony do respiratora i ECMO.

17 sierpnia w końcu po nierównej walce, odłączono go od aparatury, jednak COVID-19 pozostawił w organizmie policjant ogromne spustoszenie. Ze zdrowego i aktywnego człowieka, stał się osobą wymagającą intensywnej rehabilitacji, by móc powrócić do sprawności. Niestety, rehabilitacja jest kosztowna i znacznie przewyższa możliwości finansowe rodziny policjanta, dlatego koledzy policjanci ruszyli z pomocą i założyli zbiórkę na portalu siepomaga.pl Zbiórkę wsparło już 312 osób. Do tej pory udało się uzbierać ponad 23 tysiące złotych.