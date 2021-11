Polonia Bytom - Miedź II Legnica ZDJĘCIA, WYNIK Ostatni mecz w tym roku i koniec niesamowitej serii zwycięstw bytomian

Polonia rozgrywa swoje mecze na stadionie przy ulicy Frycza-Modrzewskiego, czyli na Szombierkach. Na dodatek po spotkaniu z 10. kolejki z Lechią Zielona Góra kibice prowadzący doping postanowili bojkotować domowe mecze Polonii, mając wiele zastrzeżeń do pracy ochrony. Od strony sportowej bytomianie prezentują się z zupełnie innej strony. Przed meczem z rezerwami Miedzi Polonia miała 8 zwycięstw z rzędu i drugie miejsce w tabeli.

Sobotni mecz z Miedzią II Legnica był pierwszym z rundy rewanżowej, za razem ostatnim w tym roku. W 1. kolejce 8 sierpnia Polonia zremisowała w Legnicy 2:2.

Zaczęło się "planowo", bo już w 13. minucie Michał Bedronka po podaniu z rzutu wolnego Patryka Stefańskiego głową skierował piłkę do bramki i było 1:0. Jednak dziesięć minut później Grzegorz Bartczak również po dograniu z wolnego zdobył wyrównującego gola uderzeniem głową. Do przerwy było więc 1:1. Po przerwie było mniej okazji na gole, a więcej uwag do pracy sędziego z obu obozów. Trener Polonii został nawet ukarany żółtą kartką.