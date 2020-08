Polscy Łowcy Burz ostrzegają: trąby powietrzne, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę. IMiGW zapowiada deszcz i burze

W niedzielę zapowiadane są burze z gradem w woj. mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, gdzie podczas wyładowań spadnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Najgorzej ma być w woj. małopolskim i świętokrzyskim, gdzie spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Polscy Łowcy Burz piszą tak:

- Do Polski Południowo-Wschodniej powoli postępować ma adwekcja masy zwrotnikowej. Do zachodniej i Północnej Polski napływać ma znacznie chłodniejsza masa polarno-morska. Pomiędzy dwoma masami powietrznymi ciągnąć ma się front polarny w obrębie którego zaburzenia będą doprowadzać do intensyfikacji ośrodków niskiego ciśnienia. Wspomniany front utworzy linie długości tysięcy kilometrów- od Basenu Morza Śródziemnego przez Alpy po Polskę Południową Rozwój, pogłębianie niżów wchodzących nad Polskę od południowego-zachodu ma napędzać górnotroposferyczny prąd strumieniowy wbudowany na dużym kontraście termicznym.