Pomarańczowi walczą o pozostanie w grze. Trzeci mecz ćwierćfinałowy Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk zadecyduje o losach sezonu Piotr Chrobok

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wierzą w awans do półfinału. Piotr Chrobok

Ponownie z nożem na gardle przystąpią do meczu z Treflem Gdańsk siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Pomarańczowi, którzy wprawdzie wygrali starcie rewanżowe wciąż nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Ta będzie bowiem dla nich oznaczać koniec marzeń nie tylko o obronie tytułu, ale nawet o medalu. Jastrzębianie są żądni wygranej, ale wiedzą, że nie będzie o nią łatwo. - Trzeba pokazać pazur i przypieczętować to wejście do półfinału - podkreśla Jurij Gladyr, środkowy Jastrzębskiego Węgla.