Porażka w pięknym stylu. Polska strzeliła 5 bramek Brazylii! Niesamowity mecz na Mistrzostwach Świata. Zobacz fotoreportaż z 1938 roku

Mundial w 1938 roku. Wielka porażka w pięknym stylu

To był ostatni turniej przed II wojną światową. Kolejne mistrzostwa odbyły się dopiero po 12 latach, w 1950 roku. Włochy były pierwszą drużyną, która obroniła Puchar Świata. Dwa zwycięstwa z rzędu miała potem tylko Brazylia (1958 r. i 1962 r.). Nikt w historii nie wygrał mundialu trzy razy z rzędu! Wielki mundialowy debiut zaliczyła wtedy Polska, chociaż nasza reprezentacja poniosła porażkę, zrobiła to naprawdę w pięknym stylu. Warto poznać tę historię. Zapraszamy do mundialowej „Podróży do przeszłości" i meczu, w którym Polska strzeliła Brazylii aż pięć bramek.