Porozumienie w sprawie podwyżek dla górników PGG prawdopodobnie 22 lutego. Nadal trwają rozmowy na temat rekompensat

Rozmowy ws. podwyżek dla górników zmierzają w dobrym kierunku

Związkowcy PGG prowadzą rozmowy z zarządem na temat podwyżek dla górników w 2022 roku. Oczekują tyle, ile udało się wynegocjować pracownikom innych spółek. W JSW podwyżki wyniosły 10 proc.

- Jedynym naszym celem jest to, żeby zarabiać na takim samym poziomie, jak wcześniej. Inflacja sięga już prawie 9 proc., wkrótce może być to liczba dwucyfrowa. Pieniądze, które zarabia górnik, są obecnie mniej warte niż przed wzrostem inflacji, to oczywiste - przekonuje Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80.