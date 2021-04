Poseł Bolesław Piecha zapowiada miliardy złotych dla Rybnika i powiatu rybnickiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19 Arek Biernat

Do województwa śląskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy po pandemii koronawirusa ma trafić 90 mld zł z 770 mld zł jakie zapewni Unia Europejska w formie dotacji i niskoprocentowych pożyczek. Poseł Bolesław Piecha przyznaje, że to szansa na odbudowę gospodarki. - Do samego Rybnika to około 3 mld zł, a do powiatu rybnickiego 1,5 mld zł - zapowiada.