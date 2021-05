Poseł Jerzy Polaczek w szpitalu przeszedł operację. To efekt Covid. Apeluje do ozdrowieńców po COVID-19: Róbcie kompleksowe badania Monika Chruścińska-Dragan

Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ubiegłej jesieni ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem, ponownie trafił do szpitala. Przeszedł operację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jak dał do zrozumienia w swoim wpisie na Facebooku, COVID odbił się na jego zdrowiu bardziej niż się tego spodziewał. "Jak do tego doszło? Niestety splot wielu uwarunkowań, przede wszystkim intensywnej pracy po przebyciu COVID-19. Mój gorący apel, szczególnie do wszystkich ozdrowieńców, róbcie kompleksowe badania i dbajcie o siebie! - napisał polityk.