Poszukiwania matki i córki. Mieszkańcy Częstochowy sami zaczęli szukać zaginionych

Poszukiwania zaginionych kobiet z Częstochowy

Punktualnie o godzinie 9 kilkudziesięciu wolontariuszy stawiło się przed głównym wejściem Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Przyjaźń" przy ulicy Żyznej w Częstochowie. Mieszkańcy miasta z inicjatywy ojca zaginionej nastolatki skrzyknęli się w mediach społecznościowych, by szukać zaginionych od ponad tygodnia 45-letniej Aleksandry W. oraz 15-letniej Oliwii W. Policja i prokuratura posiadają niestety dowody na to, że obie kobiety najprawdopodobniej nie żyją. Jednak do tej pory nie udało się służbom odnaleźć ich ciał.