Do poważnego wypadku doszło we wtorek 18 maja ok. 14.00 na DTŚ w Katowicach na wysokości Auchan Załęże. Jak informuje mł. asp. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy katowickiej policji, w tym miejscu zderzyły się dwa samochody osobowe.

- Kierująca nissanem wjeżdżając w ul. Jana Pawła II wpadła w poślizg. Wtedy uderzyła w nią inna kierująca nissanem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jednej z osób poszkodowanych udzielana jest pomoc medyczna - relacjonuje policjantka.