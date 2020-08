Powrót do szkoły w dobie pandemii. Czy rodzice wejdą z dzieckiem do budynku? Wszystko zależy od dyrekcji

Im bliżej 1 września, tym więcej pytań o organizację pracy szkół mają rodzice. Zachodzą w głowę, czy i na jakich zasadach będą mogli wchodzić do placówek. Zwłaszcza rodzice pierwszaków. Jak się okazuje, wszystko zależy od szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich. Tyle w teorii, a w praktyce? Co szkoła, to inne rozwiązanie.