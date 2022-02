Pożar w Jaworzynce koło Istebnej. Dziecko z poparzeniami zostało przewiezione do szpitala OPRAC.: Marcin Śliwa

We wsi Jaworzynka, w gminie Istebna, około godziny 16.30 doszło do groźnego w skutkach pożaru. Ogień zapalił się w dwukondygnacyjnym budynku. Na miejscu dalej pracuje 12 zastępów straży pożarnej. W wyniku zdarzenia ucierpiało 12-letnie dziecko, które z poparzeniami trafiło do szpitala.