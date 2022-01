Poziom rzek w woj. śląskim niebezpiecznie rośnie. IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia. Wszystko przez wysokie temperatury Tomasz Breguła

Panujące obecnie wysokie jak na tę porę roku temperatury spowodowały roztopy i ryzyko wystąpienia podtopień. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki i Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa śląskiego. Będą one obowiązywać co najmniej do 2 stycznia.