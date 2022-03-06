Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

"Прекрасне" майбутнє для Росії. Санкції працюють? „Piękna” przyszłość Rosji. Czyli sankcje działają?

Anastasiia Popenko
GeneralStuffUA
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Щодня випадково натикаюся в інстаграмі на російських блогерів, які відкрито кажуть, що санкції не страшні, і відпочинок у Шімкенті не гірший, ніж в Іспанії. Люди здебільшого ще не зрозуміли, що сталося. Ну, санкції… Ну, якісь компанії побігли з російського ринку, ніби з чумного барака… І не якісь, а чимало таких. Російським модницям тепер доведеться відмовитися від нових колекцій H&M, Adidas, Nike, Marks&Spencer, Mango, Karl Lagerfeld, Boohoo, Nike. Білоруський трикотаж впевнено вривається в ЦУМ. На жаль, нових айфонів або Самсунгів теж не варто очікувати .... Кататися доведеться на вітчизняному ВАЗі, а не на BMW, Harley-Davidson, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Skoda, Citroen, Porsche , Suzuki, Lexus, KIA, Mazda.

«Сьогодні у Росії не просто криза. Кризи були у 1998, 2008, 2014 роках. Зараз інше, ми зіткнулися з кризою-матрьошкою, де одна криза вкладена в наступний ... Як у 1991 році, коли змінився весь уклад нашого життя.» - Андрій Нечаєв, бізнесмен та політик, голова партії «Нові люди».

Зараз, звичайно, все не так погано, як кажуть російські політики.30 років умовно-ринкової економіки додали навичок та гнучкості бізнесу. Але все ж таки виробничо-логістичні ланцюжки, що налагоджувалися, знову рвуться. Десь припиняються постачання комплектуючих з-за кордону, через що «встають» навіть такі “гіганти”, як АвтоВАЗ. Десь різко дорожчає сировина та випуск стрімко втрачає рентабельність. Десь порушуються канали продажу, гальмуються розрахунки, виникають касові розриви, у своїй стають недоступними кредити. Справді, тут виходить ціла серія криз, вкладених одна в одну, як матрьошки.

І ось це все – надовго. Оптимісти вважають, що роки на два-три, більш розсудливі люди припускають, що все затягнеться на десяток років, якщо санкції не будуть посилюватися.

То що, дорогі росіяни, згадуйте досвід виживання у 1990-х або виходьте на мітинги! Ви можете це зупинити! Слава Україні!

Anastasiia Popenko

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