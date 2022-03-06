"Прекрасне" майбутнє для Росії. Санкції працюють? „Piękna” przyszłość Rosji. Czyli sankcje działają?

«Сьогодні у Росії не просто криза. Кризи були у 1998, 2008, 2014 роках. Зараз інше, ми зіткнулися з кризою-матрьошкою, де одна криза вкладена в наступний ... Як у 1991 році, коли змінився весь уклад нашого життя.» - Андрій Нечаєв, бізнесмен та політик, голова партії «Нові люди».

Зараз, звичайно, все не так погано, як кажуть російські політики.30 років умовно-ринкової економіки додали навичок та гнучкості бізнесу. Але все ж таки виробничо-логістичні ланцюжки, що налагоджувалися, знову рвуться. Десь припиняються постачання комплектуючих з-за кордону, через що «встають» навіть такі “гіганти”, як АвтоВАЗ. Десь різко дорожчає сировина та випуск стрімко втрачає рентабельність. Десь порушуються канали продажу, гальмуються розрахунки, виникають касові розриви, у своїй стають недоступними кредити. Справді, тут виходить ціла серія криз, вкладених одна в одну, як матрьошки.

І ось це все – надовго. Оптимісти вважають, що роки на два-три, більш розсудливі люди припускають, що все затягнеться на десяток років, якщо санкції не будуть посилюватися.