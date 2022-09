Prezes PZPS Sebastian Świderski po MŚ siatkarzy; Tworzymy nową historię

Jak pan ocenia występ naszej kadry w mistrzostwach świata?

To co zrobili nasi siatkarze zostanie na wiele lat. Tworzymy teraz historię, tworzymy nową rzecz, która mam nadzieję skończy się na igrzyskach w Paryżu. Cieszmy się ze srebrnego medalu, bo wiele drużyn chciałoby być na naszym miejscu i stanąć na podium MŚ. Dziękuję sztabowi kadry, dziękuję zawodnikom, dziękuję wszystkim ludziom zaangażowanym w przeprowadzenie tego turnieju, a także dziękuję kibicom, który tworzyli na meczach naszej reprezentacji fantastyczną atmosferę. Cieszymy się srebrem, ale czekamy na więcej - misja Paryż wciąż trwa.

To jest zupełnie inne srebro niż to wywalczone przez reprezentację z panem w składzie w 2006 roku w Japonii?

Oczywiście każdy będzie mówił, że to zdobyte teraz srebro jest tylko srebrem, że przegraliśmy finał w Katowicach. W 2006 roku cieszyliśmy się, ponieważ po wielu latach przerwy zdobyliśmy medal MŚ. Teraz niektórzy mówią, że to jest porażka, bo po dwóch złotach każdy chciał trzeciego tytułu. Oczywiście ja też chciałem trzeciego złota, podobnie jak zawodnicy. Myślę, że potrzeba kilku dni, żeby to docenić i żeby zawodnicy zdali sobie sprawę, że to srebro to nie jest porażka, ale sukces naszej kadry. Dla niektórych to przecież pierwszy medal w dorosłej siatkówce lub pierwszy medal mistrzostw świata w karierze. Życzę reprezentacji Polski we wszystkich dyscyplinach, żeby przywoziła medale z każdego mistrzowskiego turnieju. Tamto srebro było w naszej siatkówce początkiem czegoś wielkiego i mam nadzieję, że to też takie będzie.