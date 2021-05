Prezydent Dąbrowy Górniczej z absolutorium. Miasto się rozwija, choć pandemia dała się we znaki. Radni oczekują większych zmian poza centrum

- Budżet miasta w 2020 roku był budżetem zrównoważonym, bowiem suma wydatków zbilansowała się z przychodami. A warto podkreślić, że był to rok wyjątkowy w swojej nieprzewidywalności. To był czas niepewności, utrudniający bieżące zarządzanie i funkcjonowanie miasta, ale nie zeszliśmy z tych kursów, które sobie obraliśmy. Wymagane były natomiast lekkie korekty – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

- Dochody na mieszkańca nieznacznie nieznacznie się zmniejszyły w stosunku do 2019 roku, ale to powszechnie wiadomo, dlaczego. Wzrosły natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Warto także wspomnieć o tym, że jesteśmy także zmuszani do opłaty Janosikowej. To jest kwota 4 mln zł, którą odprowadzamy i dzielimy się z innymi samorządami. Polityka finansowa i budżet mogły być jednak stabilne także m.in. dzięki aktywnej polityce pozyskiwania inwestorów. Duży inwestorzy pomagają także w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a te wszystkie nakłady, które zdecydowaliśmy się wyłożyć na uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, dziś nam się powoli zwracają z nawiązką. A to, że w tak trudnych jak dziś czasach przychodzą do nas kolejne firmy, wybierają właśnie nasze miasto, ma ogromne znaczenie – dodał.