Prezydent Katowic wozi psa na kokpicie auta. Tak nie powinno się przewozić czworonoga samochodem

Pies prezydenta Katowic wywołał lawinę komentarzy

Psia afera z udziałem Marcina Krupy wybuchła w środę, 19 maja, o poranku, kiedy prezydent Katowic skomentował na Facebooku post Radia Katowice.

- Kogo (lub co) najczęściej wożą Państwo samochodem? Dokąd i po co? - zapytał słuchaczy prowadzący Bartek Gruchlik, na co Marcin Krupa odpowiedział dwoma zdjęciami z wnętrza samochodu, w którym swojego psa (yorka) przewoził na kolanach oraz kokpicie.

Internauci odpowiedzieli wprost, że jest to nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Zarówno dla kierowcy, jak i czworonoga, który mógłby zginąć nie tylko w razie wypadku, ale nawet przy ostrym hamowaniu.