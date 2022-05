Proces "Maślaka" z Psycho Fans. Szef gangu nie został uniewinniony? Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania

Przypomnijmy, że "Maślak" został uniewinniony od zarzutu nakłaniania do zabójstwa prokuratora, nakłaniania do zniszczenia akt w sądzie i nakłaniania do próby włamania się do komputera prokuratura i umieszczenia w nim treści pedofilskich. Sąd pierwszej instancji ogłosił w maju 2021 r. wyrok uniewinniający od wszystkich trzech zarzutów. Prokuratura domagała się dla Macieja M. 15 lat więzienia.