Producenci gier mobilnych mają się dobrze. Polska Grupa BoomBit osiągnęła w kwietniu rekordowe przychody

Lenovo ogłosiło wyniki finansowe za trzeci kwartał. Rekordy pod względem przychodów, dochodu przed opodatkowaniem i zysku netto

Grupa Lenovo zanotowała rekordowe przychody w trzecim kwartale fiskalnym, które wyniosły 17,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku. Był to już drugi z rzędu rekordowy kwartał znaczącego wzrostu wszystkich głównych działów. Firma pobiła nowe rekordy także pod względem zysków — dochód przed opodatkowaniem za III kwartał wzrósł o 52 proc. w ujęciu rok do roku do 591 mln dol., a dochód netto – o 53 proc. rok do roku do 395 mln dol.