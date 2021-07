Prof. Ewa Ziemba z Katowic dołączyła do prestiżowej Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. To 31 Polka w tym gronie Olga Krzyżyk

Prof. dr hab. Ewa Ziemba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dołączyła do prestiżowego grona Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Jest 31 reprezentantką Polski w gronie organizacji EASA. European Academy of Sciences and Arts, bo taka jest właściwa nazwa, to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Teraz do do tej prestiżowej organizacji dołączyła mieszkanka Katowic. Gratulujemy! O swoim wyróżnieniu opowiedziała nam sama prof. Ewa Ziemba.