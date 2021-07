Prognoza pogody na 14 lipca. Środa upalna i burzowa. W następnych dniach pogoda będzie jeszcze bardziej niebezpieczna

Prognoza pogody na 14 lipca

W środę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, zmierzającymi od południowego zachodu w głąb kraju. W ciągu dnia rozwiną się burze z gradem i opadami do 40 l/mkw. Miejscami zjawiska mogą być gwałtowne. Termometry pokażą maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 33 st. C w centrum kraju, do 35 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie. W burzach wiatr może być silny, w porywach osiągając prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.