Program Profilaktyka 40 PLUS w woj. śląskim realizują 54 punkty. Pakiety są skromne, a pacjenci niedoinformowani. Gdzie wykonać badania? Monika Chruścińska-Dragan

Dziennie ponad 100 osób korzysta w woj. śląskim z rządowego programu Profilaktyka 40 PLUS. Równie dużo ma do niego zastrzeżenia, jest niedoinformowana, przychodzi na badania bez skierowania bądź nie potrafi w ogóle znaleźć placówki, która przystąpiła do rządowego przedsięwzięcia. Sprawdziliśmy, jak przebiega realizacja programu w regionie.