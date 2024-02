Protest rolników na DK 81. Kilkaset ciągników na trasie między Pawłowicami a Ochabami. Zobaczcie ZDJĘCIA

- U nas ceny spadają. Polski czy unijny rolnik produkuje znacznie drożej niż rolnik na Ukrainie. U nas są wyższe normy jakościowe, a tam tego w ogóle nie ma. Na Ukrainie mogą stosować więcej środków ochrony roślin, które u nas dawno zostały wycofane. Patrząc na to co dzieje się na rynku, to u nas jest coraz gorzej, bo ceny spadają, a miały w tym okresie rosnąć - podzielił się swoimi rozterkami pan Krzysztof. Podkreślił, że liczy, iż w końcu władza, jak i zwykli ludzie docenią rolników. - Powinno się to zmienić. Jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to wszyscy miejmy równe szanse, warunki i koszty produkcji, a nie każdy kraj ma inne wytyczne - dodał pan Krzysztof.