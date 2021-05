Przebudowa Dąbrowy Górniczej trwa. Widać ronda, tunele, nowe perony kolejowe i drogi. Wszystko zmienia się w błyskawicznym tempie

Tak wygląda śródmieście Dąbrowy w przebudowie

Aktualnie prace trwają m.in. na ulicy Kolejowej, na której części pojawiła się już nawierzchnia asfaltowa. Nowością jest też rondo,, które pojawiło się na nowej drodze, jaka powstaje za Hutą Bankową. Będzie prowadzić m.in. do powstającego centrum przesiadkowego, dalej do ul. Kolejowej i Kościuszki, ale także będziemy mogli dzięki niemu skręcić w kierunku ul. Przybylaka, by dojechać do Centrum Handlowego Pogoria. Po przestawieniu na wyremontowane torowisko kolejowe ruchu pociągów obecnie remontowana jest druga część peronu kolejowego. Będzie też powstawał całkiem nowy peron, od strony dworca kolejowego.