Przewrócona ciężarówka przy A1 w okolicach Mykanowa

Krótko po godzinie 9 na rondzie przy autostradzie A1 przewróciła się ciężarówka wraz z zawartością naczepy. W związku ze zdarzeniem kierowców w okolicach węzła Mykanów czekają czasowe utrudnienia.

Do zdarzenia doszło przy nitce autostrady A1 w kierunku Łodzi. Zawartość ciężarówki wysypała się na jezdnię tuż przy powstającej nowej stacji benzynowej przy wjeździe do Kościelca. Do czasu usunięcia ciężarówki, kierowcy powinni omijać ten zjazd na autostradę A1.