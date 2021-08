Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi. Wakacyjny remont, DDM i nauka stacjonarna Olga Krzyżyk

Powrót do szkół i nauki stacjonarnej. 1 wrześnie uczniowie wrócą do szkół. Prawie 4,6 mln uczniów rozpocznie rok szkolny. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. W każdej szkole trwają ostatnie przygotowania przed powrotem uczniów. W tych ostatnich dniach przed pierwszym dzwonkiem zajrzeliśmy z wizytą do Szkoły Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi - pierwszej "tysiąclatki" w Polsce.