Punkt recepcyjny w Katowicach dla obywateli Ukrainy przeniesiony. Teraz działa na pl. Sejmu Śląskiego Tomasz Breguła

Do dyspozycji uchodźców jest obecnie 60 łóżek, na których mogą odpocząć. Ta baza będzie jednak rozszerzana. fot. Śląski Urząd Wojewódzki Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy, który do tej pory działał przy ul. Wita Stwosza 20 w Katowicach, został przeniesiony. Od niedzieli 6 marca działa on w siedzibie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów na Placu Sejmu Śląskiego 2. Uchodźcy, którzy przybyli do stolicy województwa śląskiego, mogą liczyć na pomoc przez całą dobę.