Punkt wymazowy w Nieboczowach już działa. O jego stworzenie poprosiły władze powiatu i szpitala. Dwa pozostałe punkty stały się niewydolne

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego skierowani na test pod kątem obecności koronawirusa mogą poddać się badaniu w nowym punkcie wymazowym w Nieboczowach. Punkt pobrań został utworzony przy ulicy Jana Kochanowskiego, nieopodal stadionu.

Nowopowstały punkt wymazowy jest tzw. punktem drive-thru. Oznacza to, że osoby skierowane na test na COVID-19 mogą go wykonać bez wychodzenia z samochodu. Wystarczy, że przyjadą samochodem we wskazane miejsce.