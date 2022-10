Puszcza Niepołomice - GKS Katowice WYNIK, ZDJĘCIA Mecz na szczycie na remis. Dla GieKSy znów trafił Jakub Arak

Puszcza przystąpiła do meczu z GKS-em Katowice jako niepokonany zespół na swoim stadionie (5 zwycięstw i 2 remisy). Drużyna trenera Rafała Góraka zaliczyła ostatnio dwie wygrane i w sumie miała serię pięciu spotkań bez porażki.

GieKSa prowadziła do przerwy 1:0. W końcówce tej części VAR analizował sytuację w polu karnym Puszczy, następnie sędzia sam podszedł do monitora i podyktował rzut karny. Chodziło o to, że po rzucie rożnym Emile Thiakane dotknął piłki ręką. Do piłki podszedł Jakub Arak i strzelił trzecią swoją bramkę w trzecim kolejnym meczu.

