Rafał Musioł: Alternatywna rzeczywistość prezesa Kuleszy

Czasami warto uciec od rzeczywistości, zwłaszcza tak mało przyjemnej jak obecna. Zabawa w budowanie alternatywnej wersji historii nie jest zresztą niczym specjalnie oryginalnym, tym niemniej bywa inspirująca.

Spróbujcie na przykład pomyśleć, jak wyglądałyby czołówki mediów gdyby nie atakujący nas zewsząd i po grecku mutujący koronawirus i gdyby nagle zapadła cisza w politycznej młócce. Co by nam zostało? Osobiście obstawiam, że temat poszukiwań nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji byłby bardzo, bardzo wysoko. Zakulisowe gierki prezesa Cezarego Kuleszy byłyby śledzone ze znacznie większą skrupulatnością, a romantyczna wizja Adama Nawałki z 2016 roku byłaby skrupulatnie rozkładana na czynniki pierwsze z uwzględnieniem wydarzeń na rosyjskim mundialu, kompletnym fiasku pracy w Lechu Poznań i podkreślane mianownikiem o niebotycznych oczekiwaniach finansowych szkoleniowca. Wokół Czesława Michniewicza wyraźnie głośniej dzwoniłoby 711 połączeń do Fryzjera, a Markowi Papszunowi uwierałoby wielce prawdopodobne sformatowanie pod jeden jedyny klub. Jerzy Brzęczek byłby pominięty milczeniem, z kolei Michał Probierz obciążony prywatną znajomością z szefem związku.