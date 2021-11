Rafał Musioł: Gdy gwiazdy piszą to tracą blask (Lewandowski, Fajdek, Jurkowski, Mioduski) KOMENTARZ

Podolski, jesteś debilem. Tak elegancko rozpoczął swój socialmediowy list do piłkarza Górnika Zabrze niejaki Łukasz Jurkowski. Tym samym potwierdził, że jest godnym następcą Wojciecha Hadaja w roli spikera Legii Warszawa. No cóż, najwyraźniej rekrutacja na Łazienkowskiej - w przeciwieństwie do polityki transferowej - prowadzona jest wyjątkowo profesjonalnie i bezbłędnie wynajduje u kandydatów najbardziej pożądane w klubie mistrzów Polski cechy.

Tak się jednak złożyło, że talenty epistolograficzne - to zapomniane słowo oznacza sztukę pisania listów - ujawnili (a przynajmniej autoryzowali) w ostatnim czasie także dwaj inni sportowcy i to klasy o niebo przewyższającej dokonania „Jurasa” występującego w MMA. Klawiaturę do ręki wzięli bowiem Robert Lewandowski i Paweł Fajdek. Ten pierwszy przy okazji burzy związanej z absencją w meczu z Węgrami, ten drugi z racji wielkiej ślubnej mistyfikacji na Stadionie Śląskim. I chociaż nie użyli podobnie pieszczotliwych zwrotów wobec adresata (w tych przypadkach zbiorowego) to wyszło równie fatalnie, co absurdalnie.