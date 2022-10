Rafał Musioł: Kalkulator zamiast młodzieżowca

W tej historii wszystko zaczęło się od Zagłębia Sosnowiec. To właśnie klub ze Stadionu Ludowego wywrócił stolik, na którym leżały zasady i premie z Pro Junior Systemu. Tener Artur Skowronek, na polecenie swoich przełożonych, wystawił do składu kontuzjowanego zawodnika (nazwiska nie wymienię, bo chłopak i tak się wstydu najadł na zapas) i po kilkunastu sekundach ściągnął go z boiska. Po co? Właśnie po to, by zdobyć punkty, które mogły oznaczać (ale nie musiały) wypłatę pieniędzy z PJS. W efekcie zrobiła się zadyma. PZPN - chociaż nie wiadomo na jakiej miałoby się to odbyć podstawie - przebąkiwał coś o drodze prawnej, Zagłębie chowało głowę w piasek, a spece od regulaminów zaczęli majstrować przy bezpiecznikach, które zablokowałyby takie cwaniackie zagrywki w przyszłości.

W efekcie tego zawirowania narodziły się nowe zasady. Obecnie fundamentalny punkt mówi, że „każdy klub jest zobowiązany do zapewnienia udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie”, przy czym maksymalna liczba minut doliczanych za jeden mecz nie może być większa niż 270, nawet jeśli piłkarze kończący 22-lata lub młodsi grali w nim dłużej. Pomysł nie wydawał się zły, ale miał też haczyk w postaci kar za niewypełnienie limitu. I to niebagatelnych, bo od 500.000 do 3.000.000 zł.