Rafał Musioł: Lepszy Sousa daleko niż Brzęczek blisko?

Czy naprawdę obchodzi Was, szanowni Czytelnicy, los Paulo Sousy? Portugalczyk, który porzucił reprezentację Polski na rzecz pracy w Flamengo, wygrał w brazylijskim klubie 17 meczów, 6 zremisował i 5 przegrał. W nadwiślańskich mediach każda jego porażka przyjmowana jest ze złośliwą satysfakcją, godną pracy naukowej na temat leczenia kompleksów. Ci sami dziennikarze, wyolbrzymiający wpadki Sousy w dalekim kraju kawy, w znacznie delikatniejszy sposób traktują rodzimą totalną ekstraklasową (i pucharową) kompromitację jego selekcjonerskiego poprzednika Jerzego Brzęczka, który Wisłę Kraków poprowadził do jednego zwycięstwa w czternastu meczach, uzupełniając bilans 7 remisami i 6 porażkami. W efekcie zamienił Białą Gwiazdę w spadającą z PKO Ekstraklasy. Średnia punktów na mecz jej szkoleniowca to 0,71, podczas gdy Sousa utrzymuje swoją na poziomie powyżej 2,0.

Brzęczek w kontekście degradacji z elity został - jako się rzekło - potraktowany łagodnie. I to nie tylko w porównaniu z portugalskim trenerem, który na razie z niczego nie spadł, za to kilka trofeów zgromadził, włącznie z mistrzostwami Izraela i Szwajcarii oraz węgierskimi pucharami. Mocniej oberwało się nawet niegdyś Adamowi Nawałce, gdy ten żegnał się z Lechem Poznań po jedenastomeczowej przygodzie (5-1-5) z przeciętną punktów 1,45. W Krakowie tymczasem dominuje refleksyjny smutek...