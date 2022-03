Rafał Musioł: Łukasz Podolski osądzi politykę Górnika Zabrze. Jaki wyda wyrok?

Tak jak jesteśmy teraz ustawieni to wygląda dobrze, ale ogólnie chodzi o to, żeby ten klub miał jakiś plan, jakieś wyznaczone cele - stwierdził Łukasz Podolski pytany przez Interię o swoją przyszłość w Górniku Zabrze.

Kontrakt byłego mistrza świata wygasa z końcem obecnego sezonu. Sam Podolski co prawda deklarował niegdyś, że to Górnik będzie jego ostatnim klubem w karierze, ale forma jaką po trudnych ekstraklasowych początkach osiągnął 36-latek, z pewnością nie kwalifikuje go do powieszenia butów na kołku już za kilkanaście tygodni. W takim kontekście wspomniana deklaracja tym wyraźniej zamienia zawodnika w sędziego zabrzańskiej polityki, od wielu lat opartej na krótkich perspektywach, szybkich wyprzedażach zawodników decydujących o jakości zespołu i generalnie przede wszystkim życzeniowym podejściu do sportowego wyniku.

Niewątpliwie Podolski z trenerem Janem Urbanem otworzyli Górnikowi furtkę, jaka w obecnym układzie sił w lidze mogła zamienić się nie tylko w szansę na udział w europejskich pucharach, ale i w fundamenty pod budowę zespołu z aspiracjami sięgającymi znacznie wyżej niż stanów średnich tabeli. Nadzieje zostały jednak szybko przygaszone zimowymi transferami, dalekimi od oczekiwań i zrównoważenia odejścia Jesusa Jimeneza.