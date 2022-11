Rafał Musioł: Mundialowy bękart z medialną corridą w tle

Do mundialu coraz bliżej i w normalnych warunkach powinno trwać już tradycyjne odliczanie dzielące nas od pierwszego kopnięcia piłki. Tym razem jednak nic nie jest normalne i sporo wskazuje na to, że takie wrażenie będzie się jedynie pogłębiało.

FIFA za pośrednictwem Kataru funduje nam bowiem mundialowego bękarta (określenie o jednoznacznym negatywnym od-dźwięku jest w pełni zamierzone). Już sama pora rozgrywania tego turnieju musi budzić irytację, ale potęgowanie fatalnych wrażeń wydaje się nie mieć końca. Lista obejmuje przecież zarówno wydarzenia rzucające cienie największego kalibru, czyli kwestie związane z łamaniem praw człowieka i tragicznymi wypadkami podczas budowy stadionów, przez średnie i mniejsze, ale za to liczne. Generalnie jest po prostu beznadziejnie i można odnieść wrażenie, że 2 grudnia 2010 magnaci piłkarskich federacji sprzedali siebie, ale przede wszystkim ukradli ten mundial nam wszystkim... I to pod każdym względem - od zamknięcia futbolowych fanów w klatkach ograniczeń wynikających z arabskiej obyczajowości i tamtejszych praw, po rozszerzenie korupcji na część z kibiców, by wybrańcy w zamian za petrodolary udawali w mediach społecznościowych, że w Katarze jest fajnie. Ta ostatnia sprawa, stosunkowo świeża, najlepiej zresztą świadczy o tym, jak gospodarze traktują „swoje” mistrzostwa świata. Po prostu w ich pojęciu wszystko można kupić.