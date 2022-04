Rafał Musioł: Ruch przetrwał wojnę, ale niemal wykończył go Smagorowicz...

Ruch Chorzów świętuje 1o2 urodziny. Ponad wiek istnienia to więcej niż epoka. Niebiescy przetrwali najburzliwsze okresy w nowożytnych dziejach Polski, stając się ich świadkami, a czasem uczestnikami. Konsekwentnie pisali swoją kronikę, w której aż roi się od złotych kart i fascynujących postaci, przekładających się na wielką sportową Historię. Warto jednak przypomnieć, że dotrwanie do dzisiejszego dnia nie było wcale takie oczywiste i klub z Cichej zawdzięcza je tylko ludziom obecnie nim zarządzającym oraz najwierniejszym i - co tu ukrywać - najhojniejszym kibicom.

Czternastokrotni mistrzowie Polski, którzy przebrnęli przez polityczno-ekonomiczne dziejowe zawieruchy, w największe tarapaty wpadli wszak - i to wcale nie tak dawno - w wyniku problemów wynikających z działań wewnątrz klubu. Plejada zwykłych cwaniaków korzystających z naiwności(?) miasta pompującego miliony do ich kieszeni, kreatywna księgowość maskująca zwykłe oszustwa, które przekładały się na potężne długi, oraz wynikająca z tych działań całkowita katastrofa sportowa nie dawały wielkiej szansy na uratowanie tonącego i płonącego okrętu. I dopiero w tej perspektywie dają wyobrażenie o skali akcji ratunkowej, okupionej gigantycznym wysiłkiem organizacyjno-finansowym.