Rafting w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. To pierwsza tego typu oferta na świecie!

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej rozszerza ofertę atrakcji dla turystów. Do tej pory w Sztolni Czarnego Pstrąga można było morsować i odbyć rejsy łodziami. Teraz przyszła kolej na podziemny spływ pontonowy.

Polega on na przepłynięciu turystycznego odcinka w dwie strony, czyli 1200 metrów, za pomocą tzw. pacraftu - to jednoosobowy, bardzo lekki ponton ekspedycyjny. Każdy uczestnik na miejscu otrzyma kask, kamizelkę i wiosło. Jest to oferta przeznaczona dla osób spragnionych adrenaliny.